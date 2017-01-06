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高中校長沒收手機 竟偷裸照販售

2017-01-06  06:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名36歲高中校長古德利特（Stephen Kyle Goodlett）被控藉由沒收學生手機，再涉嫌從手機內竊取私密裸照，在網路販售，校方已將他開除。

《美聯社》報導，在肯塔基州任職高中校長的古德利特，去年10月被逮捕，被控涉嫌持有和傳送兒童色情物品，直到週四他才坦承犯行。

這起震驚杏壇的離譜案件被追查，是因一名20歲女子發現15歲時，男友幫自己拍的裸照竟在俄羅斯一個色情交易網站出現，隨即報警，警方反追散播者電腦IP位置，比對出古德利特涉案，並在其電腦中找到60張兒童色情照。

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  • 有色情癮的36歲高中校長古德利特。（美聯社）

    有色情癮的36歲高中校長古德利特。（美聯社）

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