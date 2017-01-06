川普延攬前參議員柯茨 任國家情報總監

2017-01-06 05:00

〔中央社〕路透社報導，美國政權交接團隊高層人士透露，總統當選人川普（DonaldTrump）今天選定由前聯邦參議員柯茨（Dan Coats）出任國家情報總監，承擔總管17個情報機構的重任。

川普即將在20日就職入主白宮，本周將就新政府剩餘重要職位的人事作出決定，近日料將正式宣布提名柯茨。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，柯茨曾任印第安納州聯邦參議員十餘年，去年退休不再競選連任，他也曾任美國駐德國大使。

如果柯茨獲參議院同意出任國家情報總監，將承擔艱鉅任務，扮演川普與情報機構間的橋梁。美國情報機構斷定俄羅斯派遣駭客侵入民主黨電腦系統以影響美國總統大選，但川普一再公開質疑這種判斷。

不過，川普的發言人史派瑟（Sean Spicer）今天稍早駁斥川普打算改造美國情報機構的媒體報導，聲稱這些報導「百分之百不實」。

他在視訊會議中告訴記者：「這個改造情報體系基礎結構的構想毫無真實性，所有政權移交的活動都是為了收集資訊的目的，所有討論都是暫時性質。」

川普今天堅稱，雖然他質疑美國情報機構有關俄羅斯介入美國總統大選的推論，但他仍支持這些機構。

川普在推特發表聲明說：「媒體謊報，使我看似反對『情報當局』，但事實上，我是情報機構的大粉絲。」