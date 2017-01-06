川普延攬前參議員柯茨 任國家情報總監
2017-01-06 05:00
〔中央社〕路透社報導，美國政權交接團隊高層人士透露，總統當選人川普（DonaldTrump）今天選定由前聯邦參議員柯茨（Dan Coats）出任國家情報總監，承擔總管17個情報機構的重任。
川普即將在20日就職入主白宮，本周將就新政府剩餘重要職位的人事作出決定，近日料將正式宣布提名柯茨。
「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，柯茨曾任印第安納州聯邦參議員十餘年，去年退休不再競選連任，他也曾任美國駐德國大使。
如果柯茨獲參議院同意出任國家情報總監，將承擔艱鉅任務，扮演川普與情報機構間的橋梁。美國情報機構斷定俄羅斯派遣駭客侵入民主黨電腦系統以影響美國總統大選，但川普一再公開質疑這種判斷。
不過，川普的發言人史派瑟（Sean Spicer）今天稍早駁斥川普打算改造美國情報機構的媒體報導，聲稱這些報導「百分之百不實」。
他在視訊會議中告訴記者：「這個改造情報體系基礎結構的構想毫無真實性，所有政權移交的活動都是為了收集資訊的目的，所有討論都是暫時性質。」
川普今天堅稱，雖然他質疑美國情報機構有關俄羅斯介入美國總統大選的推論，但他仍支持這些機構。
川普在推特發表聲明說：「媒體謊報，使我看似反對『情報當局』，但事實上，我是情報機構的大粉絲。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 霧霾嚴重看不到獵物 河南大鵟餓暈跌落田間
- 圖輯》俄軍艦「親善」訪菲 陸戰隊用頭擊碎玻璃瓶
- 報復反助選? 川普將整頓情治單位
- 《中英對照讀新聞》Kit Kat comes through for college student who had his candy stolen 奇巧巧克力力挺糖果被偷的大學生
- 解放軍駭客指揮部 藏身北京飯店
網友回應
熱門新聞
- 賴清德循朱立倫模式選新北？周玉蔻笑了
- 政治路下一步？ 賴清德：對我好就不要提早講
- 上月增601人 高雄去年人口逆轉正
- 政府用替代役成慣性 恐影響機關運作
- 多雲到晴高溫達28度 好天氣持續到明天
- 《日內瓦錶展預覽》逆跳之美
- 范登赫克入荷 軟銀洋投恐戰台
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Sound-activated cameras to target noisy motorists
- 韓政府智庫︰台韓恐先於中國 被美列「匯率操縱國」
- 色老闆指侵女下屬 還偷走對方內褲「留念」
- 剛用50鋼管辣妹替父送行 董國誠盜電被判6月
- 夜店、酒吧擬禁菸 雪茄館也列管
- 健康充電站─老年生活講座
- 「大王效應」》還沒「約定」大咖 「薪」情躁動
- 慈院腦瘤標靶藥物 獲世界專利
- 23日起到除夕 台北花市110小時不打烊
- 澎湖船長捕魚去 2煞闖宅綑妻劫36萬
- 《美妝新亮相》GLAMGLOW 好萊塢發光面膜
- 《美妝新亮相》MEMEBOX 韓系新創美妝集團
- 告別演唱會 卡列拉斯明獻唱
- 《日內瓦錶展預覽》妙音響時
- 「我是公或母」 性別教材惹議
- 《日內瓦錶展預覽》雀戲舞孃
- 自由廣場》灣生回家 戲裡戲外
- 朵朵小語 好消息
- 航空城蛋黃蛋白區脫鉤 民團反對
- 魔術迷喝倒彩 豪爾德跟著噓自己
- 廣告被撤 徐若瑄莫名遭中國封殺
- 痛！警噴辣椒水制伏 醉漢︰你給恁北開槍？
- 慘！深夜輾過裸屍 ～原來是豬
- 腰圍「粗壯」當心脂肪肝上身
- 天后安室爆不倫戀 周刊預告公開約會照
- 張淑晶又爆爭議 欠貨款反誣人恐嚇
- 台鐵春節票 明早再釋出
- 高鐵通車10週年 桃園探索館開幕
- 新北市10傳統市場 推線上訂年菜享優惠
- 重機超跑噪音剋星 「高噪照相系統」週末上路
- 《美妝新亮相》Erborian 法式科技＋韓式草本
- 戶政數位化上線 19個項目可跨區申辦
- 4個月軍訓役 須下部隊了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普延攬前參議員柯茨 任國家情報總監
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分