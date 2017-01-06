發言人：川普擬改造美情報機構報導不實
2017-01-06 01:04
〔中央社〕美國總統當選人川普的發言人，今天駁斥川普打算改造美國情報機構的媒體報導，聲稱這些報導「百分之百不實」。
川普發言人史派瑟（Sean Spicer）在視訊會議中告訴記者：「這個改造情報體系基礎結構的構想毫無真實性，所有政權移交的活動都是為了收集資訊的目的，所有討論都是暫時性質。」
川普今天堅稱，雖然他質疑美國情報機構有關俄羅斯介入美國總統大選的推論，但他仍支持這些機構。
川普在推特發表聲明說：「媒體謊報，使我看似反對『情報當局』，但事實上，我是情報機構的大粉絲。」
「騙人的媒體喜歡說，我跟（維基解密網站創辦人）亞桑傑（Julian Assange）一個鼻孔出氣，但錯了，我只是重申他說過的話，而大家可以．．．自行認定真相。」
川普曾引述亞桑傑的話，對俄國策動駭入美國民主黨電腦以及藉重維基解密來公布令民主黨尷尬的文件和電郵加以質疑。
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