美情報首長：俄高層幕後主使干預美大選
2017-01-06 00:38
〔中央社〕美國情報首長今天在國會參院聽證會上表示，他們相信是俄羅斯最高領導階層幕後主使，於美國大選期間入侵及洩露民主黨文件。
3位情報首長在參院軍事委員會聽證會上發表聯合聲明說：「我們的評估是，只有俄羅斯最高層官員才可能授權，最近針對大選竊取和披露資料。」
美國國家情報總監克萊佩（James Clapper）、國家安全局長羅傑斯（Michael Rogers）以及主管情報的國防部次長萊特（Marcel Lettre）發表此聯合聲明。
聯合聲明說，由於俄羅斯擁有高度先進網路攻擊程式以及精密能力，它對廣泛美國利益構成重大威脅。
聯合聲明指出，俄羅斯是網路大咖，對美國政府、軍事、外交、商業和重要基礎設施構成重大威脅。
聯合聲明又說，儘管中國國家主席習近平於2015年承諾罷手，但北京政府仍不斷對美國當局以及美國企業和機構進行網路間諜活動。
聯合聲明說：「北京當局持續對美國政府、我們的盟邦以及美國公司進行網路間諜活動。」
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