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霧霾嚴重看不到獵物 河南大鵟餓暈跌落田間

中國二級保護動物大鵟因近期連日霧霾嚴重，看不清楚獵物無法正常覓食，日前餓暈跌落到田間。（圖取自《搜狐新聞》）

2017-01-06  00:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國霧霾也波及到動物，一隻該國二級保護動物大鵟因近期連日霧霾嚴重，看不清楚獵物無法正常覓食，日前餓暈跌落到田間。

中國《搜狐新聞》報導，河南村民王新春3日早上到田裡工作時，發現一隻大鳥倒在地上，一發現他靠近就掙扎飛了起來，但沒多遠又倒在地上。王新春懷疑大鳥受傷，把牠帶回家，餵食玉米、饅頭或生肉，大鳥都不吃。

王新春的兒子趕忙將有氣無力的大鳥送往獸醫院，被建議連絡野生動物救護部門。當天下午，就被送往河南省野生動物救護中心進行檢查，也確定身分是中型猛禽大鵟，以田鼠等為食。

該中心救護科科長鄧大軍表示，大鵟是飢餓落難田間。因近期持續霧霾，無法看清楚遠處的獵物，不能正常覓食，長時間處於飢餓狀態，最終餓暈掉落到田裡。將對大鵟進行隔離治療和餵養，待其康復後放生。

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  • 大鵟將在河南省野生動物救護中心進行隔離治療和餵養，待康復後放生。（圖取自《搜狐新聞》）

    大鵟將在河南省野生動物救護中心進行隔離治療和餵養，待康復後放生。（圖取自《搜狐新聞》）

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