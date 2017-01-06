霧霾嚴重看不到獵物 河南大鵟餓暈跌落田間
2017-01-06 00:27
中國二級保護動物大鵟因近期連日霧霾嚴重，看不清楚獵物無法正常覓食，日前餓暈跌落到田間。（圖取自《搜狐新聞》）
〔即時新聞／綜合報導〕中國霧霾也波及到動物，一隻該國二級保護動物大鵟因近期連日霧霾嚴重，看不清楚獵物無法正常覓食，日前餓暈跌落到田間。
中國《搜狐新聞》報導，河南村民王新春3日早上到田裡工作時，發現一隻大鳥倒在地上，一發現他靠近就掙扎飛了起來，但沒多遠又倒在地上。王新春懷疑大鳥受傷，把牠帶回家，餵食玉米、饅頭或生肉，大鳥都不吃。
王新春的兒子趕忙將有氣無力的大鳥送往獸醫院，被建議連絡野生動物救護部門。當天下午，就被送往河南省野生動物救護中心進行檢查，也確定身分是中型猛禽大鵟，以田鼠等為食。
該中心救護科科長鄧大軍表示，大鵟是飢餓落難田間。因近期持續霧霾，無法看清楚遠處的獵物，不能正常覓食，長時間處於飢餓狀態，最終餓暈掉落到田裡。將對大鵟進行隔離治療和餵養，待其康復後放生。
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