野生動物換現金 辛巴威抓35頭大象賣中國

2017-01-05 22:50

〔編譯周柏憲／綜合報導〕非洲南方國家辛巴威照料超過3.6萬頭野生大象，已超過當局負荷。為了因應經濟困頓，野生動物機構今日（5）證實已向中國出售35頭大象，引發動保人士抗議，批評販賣野生動物賺取金錢相當不道德。

美聯社報導，辛巴威公園暨野生動物管理局在萬基國家公園捕捉35頭大象，送往中國的上海展覽園區、北京野生動物園、以及杭州野生動物園，但不願透露中國付了多少錢。當局強調，這項交易符合國際法，也曾賣過大象到歐美國家。

動保人士自去年12月23日宣布，辛巴威政府打算賣大象給中國，時至今日政府才承認確有此事。當局未透露出售的是成年大象還是幼象，讓動保團體相當憂心，「為什麼野生動物管理局偷賣大象、遲了兩個禮拜才宣布？因為，我們都知道母象身邊小象被帶走了」，「情況很糟，沒人知道錢的用途。」

美聯社指出，辛巴威的經濟曾經輝煌，如今已分崩離析，因此辛巴威政府得出售野生動物以養活國民和維持保育工作。另外，辛巴威還打算賣掉囤積的象牙，以換取數百萬美元的收入。