土耳其遭汽車炸彈攻擊 2嫌遭擊斃1嫌在逃
2017-01-05 22:45
〔即時新聞／綜合報導〕土耳其大城伊茲密爾（Izmir）今天發生汽車炸彈攻擊事件，造成至少10人受傷。
《路透》報導，伊茲密爾一間法院外今天突然有汽車爆炸，造成多人受傷，警方已擊斃2名嫌犯，正在尋找涉案的第3人；當地醫院表示，已接收了10名傷患。
土耳其大城伊斯坦堡元旦才剛發生駭人的恐怖攻擊，扮成耶誕老人的槍手在夜店掃射，造成共39人死亡、69人受傷，極端組織「伊斯蘭國」已承認犯案，但主嫌仍在逃。
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