| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

土耳其遭汽車炸彈攻擊 2嫌遭擊斃1嫌在逃

2017-01-05  22:45

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其大城伊茲密爾（Izmir）今天發生汽車炸彈攻擊事件，造成至少10人受傷。

《路透》報導，伊茲密爾一間法院外今天突然有汽車爆炸，造成多人受傷，警方已擊斃2名嫌犯，正在尋找涉案的第3人；當地醫院表示，已接收了10名傷患。

土耳其大城伊斯坦堡元旦才剛發生駭人的恐怖攻擊，扮成耶誕老人的槍手在夜店掃射，造成共39人死亡、69人受傷，極端組織「伊斯蘭國」已承認犯案，但主嫌仍在逃。

廣告
  • 土耳其大城伊茲密爾發生汽車炸彈攻擊事件，造成至少10人受傷。（圖擷取自CNN Turk）

    土耳其大城伊茲密爾發生汽車炸彈攻擊事件，造成至少10人受傷。（圖擷取自CNN Turk）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊茲密爾 土耳其 恐怖攻擊 汽車炸彈 爆炸
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：土耳其遭汽車炸彈攻擊 2嫌遭擊斃1嫌在逃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.