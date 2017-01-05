時代不同了！日本老年學會：75歲才算老人

2017-01-05 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕幾歲才算老人？聯合國對高齡者的定義是65歲以上，但日本老年學會表示，以目前的醫療水準，應該要到75歲以上才算高齡。

日本放送協會（NHK）報導，日本老年學會今天表示，醫療進步讓人們更健康，目前65歲以上為高齡者的定義應要提升到75歲以上，至於65到74歲的人應該是「準高齡者」，只要健康狀況良好，就可以持續工作或參與志工活動，貢獻經驗，創造有活力的社會。

報導指出，1956年日本男人的平均壽命是63.59歲、女性是67.54歲；到了2015年，日本男人平均壽命已可達到80.79歲，女性更高達87.05歲。至於不需接受照護的「健康壽命」，根據2013年的調查，日本男性是71.19歲，女性是74.21歲。

雖然日本老年學會提議提高高齡的定義，不過他們強調，老人年金等福利制度是否要改革應該分開來談，必須謹慎討論。