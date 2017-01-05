美GAP受理顧客退貨 竟是17年前買的...
2017-01-05 21:16
17年前售出的GAP衣服卻能成功退還，在美國鄉民論壇引發熱議。（圖擷自每日郵報）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕過了退貨期限，按道理不能辦理退貨，但美國有位厚臉皮的顧客，將17年前製造的衣服退還給美國知名成衣「GAP」。承辦店員未察覺異處，讓店經理大為光火。此話題已在美國鄉民論壇「Reddit」引發熱議。
英國每日郵報報導，被退還的衣服售價為美金24.5元，約台幣791元，在2000年的夏天售出，成功退貨讓人意外。店經理發現後非常不悅，將這件衣服掉掛起來，並在旁邊留下紙條寫道：「到底是誰接受這件退貨？！？！？！這件是2000年夏季賣掉的衣服，都快17年前了！」
一張17年的GAP衣服和店經理的紙條照片，在美國知名論壇「Reddit」掀起鄉民討論，吸引超過65000次的「推」。許多鄉民表示驚訝，GAP的銷售軟體竟然可以允許退貨。有網友寫道，「我敢說，員工掃描條碼的時候，系統是一片空白。」
也有網友說笑，「他昏迷17年又20天後終於清醒後試穿新衣，但不幸的是，這件衣服不夠挺。」
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