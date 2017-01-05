變態獄警性侵女友女兒 稱裝睡是「默許」

2017-01-05 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名獄警日前遭人指控，多次性侵同居女友13歲的女兒，獄警被逮捕後，表示自己已愛上小妹妹，更稱乎她為「小公主」，並聲稱自己絕對沒有強迫對方發生關係，目前警方正在積極釐清案情。

根據《每日郵報》報導，美國佛羅里達州35歲獄警蘇利文（Leith Sullivan），從去年8月開始就多次性侵少女，並常趁少女睡覺時下手。少女表示，蘇利文還曾沒戴套就與她發生性關係，並把精液留在她的腿上，讓她感到相當害怕、噁心。

她還說，曾要求蘇利文停止，不過他仍不理會，繼續性侵她。蘇利文遭到逮捕後坦承犯案並表示，知道少女有時會感到不開心，但絕對沒有強迫對方發生關係，還說少女有時會「假裝」睡著，但她沒有說不，所以是「默許」他這樣做。目前全案已進入司法程序調查，檢調人員正查辦是否有其他家人涉案。