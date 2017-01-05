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IS釋宣傳片 囚犯遭壓入魚缸內活活淹死

2017-01-05  20:51

〔即時新聞／綜合報導〕活活淹死！極端恐怖組織伊斯蘭國（IS）最近釋出新宣傳片，一名囚犯被活活淹死在魚缸內，另外一名坐輪椅的好戰人士則是坐進轎車進行自殺炸彈攻擊。

《每日郵報》報導，影片在伊拉克摩蘇爾（Mosul）拍攝，畫面顯示一名被IS稱為「間諜」的男子著橘色連身衣，被一名劊子手壓到魚缸裡，最後被活活淹死。

另一段影片則呈現汽車自殺炸彈攻擊，一名坐輪椅的好戰人士被推到一部車上，隨後用空拍機拍下爆炸畫面，中途還配上令人毛骨悚然的配樂，也拍到自殺炸彈客在微笑。

兩段影片被收錄在IS新釋出的宣傳片中，總長約40分鐘，除了兩段影片，也有收錄囚犯在屋頂被斬首等畫面，內容相當駭人，影片被取名為「光的護航」（The Convoy of Light）。

據了解，伊拉克政府去年10月發動收復摩蘇爾之戰，與IS持續交戰，目前摩蘇爾已有13萬人逃離，不過伊拉克官員表示，全面收復摩蘇爾還需要數月的時間。

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  • 一名囚犯遭活活淹死。（圖擷自每日郵報）

    一名囚犯遭活活淹死。（圖擷自每日郵報）

  • 一名輪椅好戰人士，坐上白色轎車進行汽車自殺炸彈攻擊。（圖擷自每日郵報）

    一名輪椅好戰人士，坐上白色轎車進行汽車自殺炸彈攻擊。（圖擷自每日郵報）

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