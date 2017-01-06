圖輯》俄軍艦「親善」訪菲 陸戰隊用頭擊碎玻璃瓶

俄羅斯反潛驅逐艦「崔布茲上將號」2日至7日到菲國進行親善訪問，圖為該艦停泊在馬尼拉灣第15號碼頭。（中央社）

2017-01-06 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯兩艘軍艦本週造訪美國昔日盟友菲律賓，5日除開放菲國民眾參觀反潛驅逐艦「崔布茲上將號」（Admiral Tributs），身穿迷彩服的俄國海軍陸戰隊成員也向菲國民眾表演手槍射擊、刀械搏鬥和武術技能，甚至有士兵拳頭劈木板、以頭擊碎玻璃瓶等，吸引許多民眾觀賞。

崔布茲上將號是在2日晚間抵達馬尼拉灣進行「親善訪問」，兩國海軍高層首度官方交流，並進行一系列「信心建立」活動，如開放崔布茲上將號讓菲國民眾參觀，大批的軍事迷、學生以及菲國的海軍、海岸防衛隊人員都登艦參觀。

俄國的海軍陸戰隊5日也在馬尼拉中央公園公開表演，只見士兵不僅把水泥塊放在肚子上敲碎、用拳頭打破玻璃瓶，還忍受被火燒的木板毆打，甚至用頭擊碎玻璃瓶等，讓許多當地民眾在好奇觀看之餘，也紛紛上前與這些陸戰隊士兵合照。

崔布茲上將號在艦上的裝備包含2架Ka-27型反潛直升機、2座4聯裝SS-N-14反潛導彈發射裝置、2座12管RBU-6000型反潛火箭、2座4聯裝Rastrub魚雷、2座干擾火箭發射裝置、4座6管30毫米炮、8具SA-N-9垂直發射艦對空導彈發射裝置等。

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俄羅斯開放崔布茲上將號讓菲國民眾參觀，大批的軍事迷、學生以及菲國的海軍、海岸防衛隊人員都登艦參觀。（路透）

俄羅斯兩艘軍艦本週造訪美國昔日盟友菲律賓，身穿迷彩服的俄國海軍陸戰隊成員也向菲國民眾表演把水泥塊放在肚子上敲碎。（法新社）

有海軍陸戰隊成員表演用頭擊碎玻璃瓶。（路透）

身穿迷彩服的俄國海軍陸戰隊成員表演手槍射擊、刀械搏鬥和武術等技能，菲國民眾看得目不轉睛。（路透）

許多當地民眾在好奇觀看海軍陸戰隊成員的表演之餘，也紛紛上前與這些陸戰隊士兵合照。（歐新社）

圖為4聯裝Rastrub魚雷。（中央社）

圖為停在艦尾的Ka-27型反潛直升機。（中央社）

圖為100毫米AK-100型艦砲。（中央社）

圖為12管RBU-6000型反潛火箭。（中央社）

圖為艦載Ka-27型反潛直升機的駕駛艙。（中央社）