日本去年交通事故死亡人數 創66年來新低

2016年日本全國交通事故死亡人數為3904人，相較2015年全年死亡人數減少了213人。（彭博）

2017-01-05 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本警察廳指出，2016年日本全國交通事故死亡人數為3904人，相較2015年全年死亡人數減少了213人，也是日本相隔67年來，全國交通事故死亡人數再次低於4000人（1949年死亡人數為3790人），主因是「行人」和「單車族」的死亡人數比去年大幅減少。日本政府未來將會努力開發自動駕駛技術以及老年人的交通對策，希望能在2020年奧運時，將此數字降至2500人以下。

《日經中文網》報導，日本全國交通事故全年死亡人數最多的一年，是被稱為「交通戰爭」的1970年，該年共有1萬6765人死亡，是二戰後最嚴重的一年，後來雖然人數有下滑，但在泡沫經濟時，全年死亡人數又呈現上升趨勢，不過近年來隨著汽車安全性增加，以及重罰酒駕等因素，全年死亡人數已經下降了不少。

截至2016年11月底的數據顯示，雖然駕駛汽車和機車的死亡人數，比去年調查時略為上升，不過「行人」和「單車族」則是分別大幅下降了11.8%、14%。

而在2016年的死亡人數中，65歲以上的老人佔了54.8%，超過一半，隨著老年人口增加，老人死亡的比例居高不下；從各都道府縣的死亡人數來看，愛知縣最多212人，千葉縣185人居次，大阪府161人，東京都159人，不過依照人口平均來看，相較於都市，地方上的死亡人數是較高的。

而2016年整體交通事故發生數量為49萬9232起，比2015年時降了7.1%；受傷人數為61萬7931人，比2015年時降了7.3%，兩個數據都連續12年減少。