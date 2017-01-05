| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

安倍說今年沒考慮解散眾院 政府人士：口誤

2017-01-05  20:55

〔即時新聞／綜合報導〕外界關注日本首相安倍晉三今年是否會提前解散眾議院，安倍今天出席活動被問到相關問題，表示「今年完全沒有考慮」；但過不久，政府相關人士又澄清安倍是口誤，將「本月」說成「今年」，換言之仍不排除今年提前解散眾院。

日本眾議院任期還有約2年時間，但一再有傳聞指出，鑒於日本經濟情況有下滑趨勢，執政的自民黨有意趁目前內閣支持率仍高，提前解散眾院進行改選。

政府人員︰首相是想說「本月」不解散

安倍晉三昨（4）日舉行新年記者會，對媒體談到過去幾個「雞年」，政壇都發生重大轉變，包括12年前的「郵政解散」、24年前自民黨首次變成在野黨等等，雞年給人「政治決戰之年」的印象。安倍的相關發言，被媒體解讀為暗示今年將會有大選。

據《共同社》報導，安倍今天出席新年活動，被問到是否提前解散眾院，他回答「我想明確說一下，今年完全沒有考慮」；但隨後，又有政府人士向媒體表示，首相其實是想說「本月」不解散眾院，口誤說成今年。

廣告
  • 外界關注日本首相安倍晉三今年是否會提前解散眾議院。（法新社）

    外界關注日本首相安倍晉三今年是否會提前解散眾議院。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 口誤 安倍晉三 日本 日本眾議院 解散國會
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：安倍說今年沒考慮解散眾院 政府人士：口誤


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.