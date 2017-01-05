安倍說今年沒考慮解散眾院 政府人士：口誤

2017-01-05 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕外界關注日本首相安倍晉三今年是否會提前解散眾議院，安倍今天出席活動被問到相關問題，表示「今年完全沒有考慮」；但過不久，政府相關人士又澄清安倍是口誤，將「本月」說成「今年」，換言之仍不排除今年提前解散眾院。

日本眾議院任期還有約2年時間，但一再有傳聞指出，鑒於日本經濟情況有下滑趨勢，執政的自民黨有意趁目前內閣支持率仍高，提前解散眾院進行改選。

政府人員︰首相是想說「本月」不解散

安倍晉三昨（4）日舉行新年記者會，對媒體談到過去幾個「雞年」，政壇都發生重大轉變，包括12年前的「郵政解散」、24年前自民黨首次變成在野黨等等，雞年給人「政治決戰之年」的印象。安倍的相關發言，被媒體解讀為暗示今年將會有大選。

據《共同社》報導，安倍今天出席新年活動，被問到是否提前解散眾院，他回答「我想明確說一下，今年完全沒有考慮」；但隨後，又有政府人士向媒體表示，首相其實是想說「本月」不解散眾院，口誤說成今年。