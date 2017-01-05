英國脫歐領袖法拉吉 將參加川普就職典禮
2017-01-05 20:10
英國脫歐領袖法拉吉11月12日現身川普大廈與川普會面，比英國首相梅伊還早一步。（路透）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕英國脫歐領袖法拉吉（Nigel Farage）曾言，他願擔任英國政府和美國新政府之間的橋樑。1月20日，他將出席美國準總統川普在密西西比州的就職典禮。
法拉吉被英國天空新聞（Sky News）問及是否參加川普就職典禮，他回「當然會，我等不及了。」法拉吉說，「密西西比州州長已邀請我，會在那裡待上幾天；那（川普就職）將是又棒又具歷史意義的盛會。」根據路透，法拉吉將以密西西比州州長布萊恩（Phil Bryant）的貴賓身分出席川普的就職典禮。
美國總統大選期間，法拉吉在密西西比州的造勢大會上替川普站台，而且法拉吉是川普勝選後，英國第一位拜訪川普的政治人物，甚至比英國首相梅伊（Theresa May）還早先一步。
川普曾提議，英國獨立黨（UKIP）前黨魁法拉吉若能出任英國駐華府大使那就太好了，但英國政府拒絕川普的意見。
法拉吉數十年鼓吹英國脫離歐洲，並且協助逼迫前英國首相卡麥隆（David Cameron）舉辦2016年6月的脫歐公投，結果脫歐派勝出。
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