「燭光集會不能代表民意」 朴槿惠要求駁回彈劾

南韓憲法法院今開庭審理總統朴槿惠彈劾案，朴透過其律師表示，彈劾案的所有指控都缺乏證據，並指民眾燭光集會不能代表民意。圖為倒朴民眾先前聚集在首爾進行抗議。（路透）

2017-01-05 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法院今開庭審理總統朴槿惠彈劾案，朴雖未出庭但透過其律師表示，彈劾案的所有指控都缺乏證據、無法律意義，並指民眾燭光集會不能代表民意，國會也不能把這個當成是彈劾朴槿惠的理由。

綜合媒體報導，南韓憲法法院今針對總統朴槿惠彈劾案進行第2次庭審辯論，在遞交給憲法法院的答辯書中，朴槿惠方面聲稱，只用政權支持率低及大規模的燭光集會就斷定國民希望彈劾朴槿惠，並把這拿來當成彈劾的理由，這行為違反了憲法。答辯書中還提到，有3名警察在燭光集會中受傷、50輛警察大巴遭破壞，發起集會的主辦方其實是在對國家宣戰，怎麼能當成是民意？

朴的辯護律師也指出，北韓媒體《勞動新聞》稱南韓媒體對崔順實干政事件的報導是正義行為，但北韓媒體連續12年被聯合國認為是在鎮壓人權，得到他們的讚揚並把這個拿來當成彈劾的理由，這本身就是嚴重的違反憲法行為。針對朴遭控涉嫌收賄，朴的辯護律師也全盤否認，並要求憲法法院駁回針對總統的彈劾案。