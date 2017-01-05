猩猩隔玻璃溫柔親吻孕肚 準媽媽感動哭了
2017-01-05 20:46
英國艾塞克斯郡的科爾賈斯特動物園的猩猩隔著玻璃親吻準媽媽的肚子。（圖擷取自《每日郵報》）
〔即時新聞／綜合報導〕英國一名孕婦到艾塞克斯郡（Essex）的科爾賈斯特動物園（Colchester Zoo）參觀時，一隻猩猩隔著玻璃親吻她的孕肚，看似送上祝福的行動讓準媽媽感動落淚。
英國《每日郵報》報導，來自英國沙福郡伊普斯威奇（Suffolk Ipswich）的27歲艾伯特（Morgain Cole Abbott），日前與丈夫到動物園參觀，意外收到48歲猩猩Rajang的驚喜之舉。
艾伯特說，Rajang注意到她懷孕了，「牠很注意我的肚子，一直看著我的眼睛，然後指向我的肚子」。當Rajang低頭親吻她的孕肚時，她完全不敢相信，「牠知道我懷孕了」。
艾伯特和丈夫已育有一個1歲大的兒子，肚子裡的女兒將在3月出生，這對夫婦希望為紅毛猩猩基金會籌募資金，幫助野外動物受到保護。
報導指出，這並非Rajang第一次對孕婦展現「父愛」，牠在去年7月也親吻了一名準媽媽的孕肚。動物園表示，Rajang也喜歡人們的紋身。
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