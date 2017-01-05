日本青貧族悲歌！年輕人難上大學、難結婚

日本文部科學省公布「學校基本調查」，2016年的日本大學入學率約為56.8%。（美聯社）

2017-01-05 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本年輕人有「兩難」，難上學、難結婚。17歲日本少女小林說：「有些人在不停嚷著減肥，但我平常的日子就等於減肥。真想快點到18歲，如果可以到酒吧工作，就沒有金錢上的困擾了。到酒吧賺夠錢，還可以唸大學！」

據《新華社》報導，小林的狀況是日本無數貧困年輕人的寫照。他們希望接受高等教育，但是學費昂貴、父母無力負擔，加上就業情勢惡化，逼得他們不得不早日步入社會。原本應當隨社會發展更加普及的高等教育，卻成了越來越遠的夢想。

日本文部科學省公布「學校基本調查」，2016年日本大學入學率（包括四年制大學、短期大學等）約為56.8%，與8年前的大學入學率55.3％相比，並無明顯增長，相較於韓國、美國、芬蘭、瑞典等國的80%以上，相去甚遠，這與日本對提早出社會的「職人」的尊重有關，但更多可能源自經濟壓力。

多數的日本家庭都有2、3個小孩，小林家也不例外，她各有一位哥哥和弟弟，母親是全職主婦，全家依靠父親每月四十幾萬日圓的收入，就連維持生計都要精打細算，更別提儲蓄。小林明年要升學，對於自己嚮往的岐阜大學，光想到入學金還有第一年學費相加就得花掉父親3、4個月的薪水，連「想上大學」這句話都不敢跟父母提。

日本學費最便宜的公立大學，4年下來的學費就要近台幣140萬元，私立大學還要貴個三成到五成，更別提費用高昂的醫學大學。學費加上生活費，就算對一位節儉的日本大學生，4年還是得花約台幣200萬上下。對有2、3位子女的普通日本家庭，更是相當沉重的負擔。雖然美國、加拿大的大學學費也不便宜，但補助多，各種名目的獎學金讓很多學生可以專心學習。

日本大學生也有無息或年利率不超過3%的就學貸款可申請，多由日本學生支援機構和其他民間團體提供，岐阜大學網站介紹，該校約7300名本科生和研究生中，就有2100人申請這種就學貸款。

但既然是貸款就必須得還，所以一些大學生剛畢業，就背負上相當於幾百萬日圓的債務。本想說畢業後每個月慢慢還總能還完，可是近幾年，日本就業形勢不理想，雖然日本新鮮人起薪平均20萬日圓上下，但很多大學生畢業生根本找不到正職工作，每個月領著微薄的臨時或派遣工資，還要拿出其中3、4萬的錢來還助學貸款，大約相當於月收入的三分之一，實在很困難。

據日本學生支援機構統計，2016年需要償還助學貸款的人有371萬1000人，其中超過三個月未償還的有17萬3000人，達總數的近5%。一些人為了還就學貸款，又去別處借錢，債務如滾雪球一般越來越大，一些女孩甚至跑去色情場所打工。到了三四十歲，依然有人揹著就學貸款。

現今日本年輕人，無法再像他們的父輩那樣，在泡沫經濟時期，一畢業就能輕鬆找到「終身僱傭」的工作，安穩過一生。年輕人經濟上與年長階層的差距卻越來越大，一個人生活都很困難，更別提論及婚嫁、生兒育女，因此日本目前最嚴重的社會問題「少子高齡化」短期恐無法​​緩解。