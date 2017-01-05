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講電話太大聲 中國女被狂毆、扯掉頭髮

2017-01-05  19:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名大媽因為在公車上講電話太大聲，引起同車男子不滿，男子竟出手毆打大媽，還把她的頭髮扯下一大撮。

據中媒《都市快報》報導，西安55歲楊姓女子受訪表示，日前下午搭公車時接了通電話，講話稍微大聲，坐她後面的男子突然出拳打她，痛斥她講電話太大聲，甚至抓著她的頭髮把她拖到地上毆打，一大撮頭髮被扯落。另外，與男子同行的還有一名女子和一名女童，該名女子也打了她一巴掌。

楊女當場要求司機別開車、她要報警處理。但公車司機受訪表示，當時車子正好到站，因為很多人要下車，他只能打開車門，打人的男子和同行2人也跟著下車。

楊女受訪表示，自己是工人、嗓門大，講電話確實比較大聲，但對方只要出言提醒就好，不該打人。楊女事後已報警，希望找到這名打人的男子。

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  • 中國一名大媽因為在公車上講電話太大聲，被同車男子扯落頭髮。（圖擷取自《觀察者》）

    中國一名大媽因為在公車上講電話太大聲，被同車男子扯落頭髮。（圖擷取自《觀察者》）

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