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掘地三尺有黃金？ 中國贛江邊數百人「尋寶」

2017-01-05  22:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西三湖鎮位於贛江旁，有村民在去年12月31日於贛江岸邊，發現了大量古銅錢，消息迅速傳開，到了1日上午，河岸旁的沙灘上滿滿都是前來「挖寶」的民眾，警方直到當天下午才趕到現場封鎖區域，但許多的古銅錢早就被村民給挖走，數量無法統計。

綜合中媒報導，當地村民粗估，沙灘上可能有將近500公斤的銅幣被村民挖走，這些銅幣大小各異，大部分都泛起銅綠，有些還和土壤黏在一起，將銅幣清洗後，可以發現上面寫有「乾隆通寶」等字樣。

據傳有商人開出每公斤700人民幣（約新台幣3300元）的高價向村民收購銅幣，不過村民都沒有賣，更不敢暴露給外人知道自己有銅幣。

當地官員表示，總共有多少銅錢被挖出，暫時無法統計，被挖出的錢幣多是清朝康雍乾的銅錢，呼籲村民應該主動上繳這些銅幣，也請警方協助追繳，未來擬在該處進行考古挖掘。

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  • 村民知道沙灘有銅幣的消息後，紛紛攜帶工具前來尋寶。（圖擷取自中國江西網）

    村民知道沙灘有銅幣的消息後，紛紛攜帶工具前來尋寶。（圖擷取自中國江西網）

  • 中國江西有村民在贛江旁的沙灘挖出古銅幣。（圖擷取自中國江西網）

    中國江西有村民在贛江旁的沙灘挖出古銅幣。（圖擷取自中國江西網）

  • 當地政府目前已把沙灘給封鎖，並派員駐守。（圖擷取自中國江西網）

    當地政府目前已把沙灘給封鎖，並派員駐守。（圖擷取自中國江西網）

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相關關鍵字： 中國 古物 文物 銅幣 銅錢
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