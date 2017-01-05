有窒息風險 美國迪士尼召回中國製連帽童裝

美國迪士尼正召回1萬5000件、中國製造的米奇和米妮造型的連帽童裝，因其有窒息風險。（圖取自《CBS Boston》）

2017-01-05 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國迪士尼正召回1萬5000件、中國製造的米奇和米妮造型的連帽童裝，因其有窒息風險。

綜合外媒報導，該連帽衣頸側有3顆扣子，美國消費品安全委員會指出，這些扣子可能會鬆動，可以被拆卸，恐導制幼童窒息的危險。

委員會表示，無論是網購，或是去年4月到10月在佛羅里達州或加州的迪士尼樂園購買的民眾，應立即停止穿著，並向迪士尼連繫，進行全額退費。

連帽衣在網路售價約30美元（約956台幣），由中國製造，適合6至24個月的嬰兒或幼兒穿著。