諾魯總統稱「很棒的朋友」 感謝台灣援助

2017-01-05 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國諾魯總統瓦卡（Baron Waqa）今（5日）撰文感謝來自台灣的援助，並稱讚我國駐諾魯大使是「很棒的朋友」。

太平洋網路新聞《Loop》今專文報導「諾魯總統感謝台灣又一年的合作」，總統瓦卡在文中表示，台灣的援助對諾魯做出許多貢獻，包括提供援助金、獎學金、設立諾魯信託基金，對諾魯的未來世代很有幫助。來自台中榮總的醫療團隊定期到諾魯巡診，提供糖尿病、心臟、腎臟、眼科手術等服務，也讓瓦卡讚賞不已。

瓦卡最後提到，駐諾魯大使周進發是很棒的朋友，他說「周大使真誠地關心諾魯，並有尊嚴地代表他的國家，他對我國人民的支持十分重要，期待新的一年能繼續保持雙方的密切邦誼。」