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崔順實首次出庭喊冤 全盤否認指控

南韓閨密案核心涉案人崔順實（左）否認要求大企業出資，以及勾結總統府幕僚的指控。（路透）

2017-01-05  18:40

〔編譯周柏憲／綜合報導〕南韓總統朴槿惠閨密案核心涉案人崔順實，與總統府前幕僚安鐘範與鄭虎成，今（5）日以被告身分首次出席庭審，過程中全盤否認指控。

韓聯社報導，崔順實辯護律師李炅在（Lee Kyung-jae）表示，崔順實未和朴槿惠以及安鐘範與鄭虎成之間共謀，強迫企業出資給Mir財團和K體育財團，也堅稱從兩財團成立至今，崔順實「從未從中拿過一毛錢」。

李炅在法庭上主張，「（崔順實）向大財團索取資金的指控毫無真實性。」

根據路透，60歲身穿灰色囚服的崔順實，在兩名獄警看管之下出庭，被控施壓大企業出錢的她向庭上表示，「我遭受許多冤屈」。崔順實去年10月遭警方拘留，多次拒絕到特別檢察官辦公室接受訊問。

檢察官也調查，三星電子（Samsung Electronics）是否為了從崔、朴身上得到好處而出資，但目前未有三星員工被指控任何不法情事。

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  • 審理南韓閨密案的法院現場。（路透）

    審理南韓閨密案的法院現場。（路透）

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