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14歲女兒把裸照放上網 父親失控怒掐她脖子

2017-01-05  18:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前發生一起家暴案，一名父親在得知女兒把自己的裸照上傳至社群媒體後，氣得痛打女兒，甚至還失控掐住她的脖子，導致她一度呼吸困難。

綜合外媒報導，美國田納西州一名45歲男子艾瑪森（Christian Amason），日前聽到自己的妻子正在和14歲的小女兒爭吵，上前詢問原委後，得知女兒竟把自己的裸照，上傳至手機應用程式Snapchat，一氣之下怒打女兒，還失控地掐住她的脖子，導致她無法呼吸。

事後女兒跑去向姐姐告狀，並要姐姐帶她去警局提告父親家暴。警方隨即介入調查，艾瑪森也向警方坦承，當時確實因太過憤怒，一時失去理智，動手打了女兒。最後艾瑪森遭警方依虐童罪名控告，法官裁定他須繳交2000美元（約新台幣6萬3950元）才能保釋。

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  • 艾瑪森（見圖）在得知女兒把裸照上傳到網路後，失控地怒掐女兒脖子，最後遭警方依虐童罪名控告。（擷取自dailymail）

    艾瑪森（見圖）在得知女兒把裸照上傳到網路後，失控地怒掐女兒脖子，最後遭警方依虐童罪名控告。（擷取自dailymail）

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