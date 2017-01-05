澳洲巨蟒生吞袋鼠 旁邊還有隻馬在看

2017-01-05 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭男子沃斯福德（Bernie Worsford）日前意外目睹蟒蛇吞食袋鼠的過程，當時還有一匹馬在旁觀看，可見蟒蛇緊緊地纏住袋鼠直到牠斷氣，最終再將整隻袋鼠直接吞下肚。

《每日郵報》報導，根據現場特寫照片可以發現，蟒蛇撐大了嘴緩緩地吞下袋鼠，就算連袋鼠的爪子都無法阻擋吞食，最終袋鼠被吞下後，可以看出蟒蛇的身體整個漲大，幾乎是袋鼠的形狀。

有網友認為，蟒蛇吞下的可能是袋鼠（kangaroo）或是袋鼠寶寶，並非小袋鼠（Wallaby）。