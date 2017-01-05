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自家3房公寓租別人... 新加坡婦人住機場8年

新加坡婦人自稱走投無路，只好把公寓租給別人，自己住在機場8年。（翻攝Stomp）

2017-01-05  18:20

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡樟宜機場超好睡！新加坡今天（5日）傳出一名婦人把自家3房公寓出租給別人，自己則把樟宜機場當成家，一住就長達8年。

綜合新加坡媒體報導，新加坡一名不具名的50歲婦人，過去住在淡濱尼（Tampines）的3房式組屋，但因為2008年金融海嘯周轉不靈，只好將公寓租給其他人，自己則住在樟宜機場，吃喝拉撒全在機場內完成。

報導指出，這名婦人原本只想在機場待幾個晚上，她把盥洗用具、衣服、食物全帶上，結果一住就長達8年，她坦言這是無可奈何、走投無路，只能靠收租金維生。

婦人也表示，住在機場並不孤單，因為每天遊客來來去去，並強調住機場只是暫時，打算賣掉3房公寓，之後將申請較小的2房公寓，讓生活更舒適。

樟宜機場發言人則說，機場地勤人員會在日常巡查中發現在機場逗留的人，將努力了解相關情況，並在可能條件下提供援助，例如聯繫社福單位等。

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相關關鍵字： 住機場 婦人 新加坡 樟宜機場 金融海嘯
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