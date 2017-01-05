部署薩德是主權行為 南韓召見中國大使表達立場

2017-01-05 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕南韓外交部在今日上午召見中國駐韓大使邱國洪，因中國針對「薩德」入韓做出了多項反制措施，像是限制南韓明星的「限韓令」等多項問題，藉此向邱國洪傳達了南韓政府的立場。

《韓聯社》報導，南韓政府在去年決定部署「薩德」反導彈系統後，中國方面採取相關反制措施，像是限制南韓明星到中國演出、不批准南韓航空公司在中國申請的赴韓包機航線，以及對樂天集團在中國經營場所、進行全面的稅務調查等。

而南韓在野黨「共同民主黨」的7名議員、和前總統府秘書官朴善源昨天訪問中國時，與中國外交部長王毅會面，王毅在會中呼籲韓方將「薩德」叫停，希望雙方通過溝通協商，找到妥善解決辦法。南韓政府表示，此事與韓方立場完全相反，很難接受。

南韓外交部發言人趙俊赫今在記者會上表示，部署「薩德」是要保護國家與人民免受北韓的核導彈威脅，屬於主權行為和自衛措施，強調南韓政府在國家安全問題上，堅持原則絕不動搖。南韓國防部發言人文尚均也表示，會按照原定計劃繼續實施部署「薩德」。