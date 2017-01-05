裁員萬人！暖冬遇業績寒冬 68家梅西百貨歇業

美國具指標性的零售業者梅西百貨遭遇業績寒冬，與去年同期相較之下，假期銷售季業績下滑2.1%。（美聯社）

2017-01-05 16:40

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國具指標性的零售業者梅西百貨（Macy's）在暖冬遭遇業績寒冬，假期銷售季業績不盡如意。梅西在當地時間4日宣布，關閉部分店面並縮小規模，也計畫裁員1萬100人。

法新社、美聯社報導，梅西打算在今年年終關閉68家店面，將裁掉3900個銷售業務，是去年8月公佈關閉100家據點計畫的一部份，未來幾年租約到期後，再關閉30家分店，僅有部分員工可轉移至就近的梅西分店擔任新職位。

於此同時，還有一波刪除中階主管職以及重整店面營運等改革，將再拔除6200人的職位。

梅西表示，相較去年同期，11月至12月期間的業績下滑2.1%。梅西指出，消費者的行為正在改變，這樣的業績表現也反映了零售產業得面臨巨大挑戰。

梅西表示，這波改革自2017年起，可以省下5.5億美元，並拿其中的2.5億美元投資電子商務以其他蓬勃發展的業務，如美妝產品Bluemercury。