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另類神預言？ 中國官媒46年前痛批美空污如自述今日

中國近年飽受嚴重霾害之苦，引發民眾諸多不滿。（美聯社）

2017-01-05  17:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年飽受嚴重霾害威脅，引發民眾諸多不滿，近日微博更瘋傳46年前官媒痛批美國為經濟利潤造成嚴重空污，不顧人民死活的新聞內容，對此，中國網友諷刺，「這是給自己預言的報紙嗎？」

中國官媒《人民日報》於1971年1月26日發行的第5版，及1971年3月11日發行的第6版，近日在網路流傳，新聞內容皆是重批美國空氣污染嚴重。

前者寫到「美國壟斷資本集團不顧人民死活，盲目擴大生產，瘋狂追求超額利潤的結果，正在美國各大工業城市及其附近地區造成煙霧瀰漫、垃圾成山、污水遍地的嚴重環境污染現象」、「由於空氣污染，危害健康，居民死亡率正在不斷上升。」

1971年3月11日發行的報紙則指出，「美國壟斷資本為了瘋狂追逐利潤，不顧人民死活，讓大量工業廢水流入河道湖泊，工廠煙塵隨風亂飛，有毒氣體到處擴散，造成極為嚴重的空氣和河流的污染，大大危害人民的身體健康，嚴重破壞自然資源。」

報導中還指出，「去年夏天，紐約、洛杉磯等城市，就有好幾天籠罩在濃煙毒霧之中。據法新社的一篇報導說，『紐約的居民，即使不吸香煙，每天也從呼吸中吸進相當於一包半香煙的煙』。」

有中國網友表示，「現在來看，把每一個『美國』改成『中國』，整個文章通順多了」、「原來『超英趕美』指的是污染」，也有人感慨「三十年河東，三十年河西」，更質問「既然有史可鑑，為何還要重蹈覆轍？」

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  • 中國官媒《人民日報》1971年1月26日發行的第5版。（圖取自微博）

    中國官媒《人民日報》1971年1月26日發行的第5版。（圖取自微博）

  • 中國官媒《人民日報》1971年3月11日發行的第6版（圖取自微博）

    中國官媒《人民日報》1971年3月11日發行的第6版（圖取自微博）

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