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奧地利爆集體性騷 18人受害、嫌犯國籍待查

2017-01-05  16:41

〔即時新聞／綜合報導〕位在奧地利西部的因斯布魯克（Innsbruck）跨年夜爆發前所未有集體性騷擾事件，前後共有18位女性報案，當晚在約2萬5000人聚集的跨年晚會廣場中，被多達10位以上的男性撫摸身體。

「我們過去從未遇過這種狀況。」奧地利警方對《法新社》表示，「這些男子當時圍著受害者跳舞，然後突然抓她們的胸部、或是把手伸向女性雙腿間，其他人都在慶祝新年，很難注意到底發生了什麼事。」

《路透》報導，有目擊證人指出，嫌犯多為20歲至30歲間的男子，皮膚黝黑，但不清楚國籍，據指出，他們的英語及德語說得並不好，幾乎可證實為外國人犯案。

2015年，奧地利與鄰國德國接納了大量中東難民，在當年至2016年元旦的跨年夜，德國科隆便發生大規模性侵、強盜及鬥毆事件，科隆警方總共收到1200件報案，其中500件涉及性騷擾犯罪，嫌犯多為北非裔及阿拉伯裔人士。

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  • 奧地利因斯布魯克跨年夜爆發集體性騷事件。圖為奧地利首都維也納的新年煙火。（歐新社）

    奧地利因斯布魯克跨年夜爆發集體性騷事件。圖為奧地利首都維也納的新年煙火。（歐新社）

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