| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

泰國公路「危險七日」478人駛向黃泉路

曼谷市中心的交通警察攔下車輛，進行安檢。（法新社）

2017-01-05  15:43

〔編譯周柏憲／綜合報導〕12月29日至1月4日的新年假期期間，泰國的車禍致死率與酒駕案件特別高，當地俗稱為「危險七日」。儘管掌權的軍政府大力取締酒駕，但根據泰國官方今日（5）公布的數據，新年假期間公路發生車禍的機率提高了25%，將近480人駛向黃泉路。

法新社報導，泰國擁有全球最致命死亡公路，城市裡數百萬的工人在新年期間回鄉時，死亡人數便隨之上升。泰國軍政府自2014掌權後，便不斷取締酒駕、祭出更嚴厲的懲處，甚至強迫違法者到太平間瞻仰酒駕受害者的屍體。

儘管如此，泰國內政部防減災廳表示，上週車禍致死人數上升至478人，較去年同期的380人還多。內政部副部長蘇提（Suthee Markboon）說，死亡主因為酒駕和超速，車禍達3919件，包含摩托車騎士。有專家指出，摩托車騎士不怎麼戴安全帽，也是致死原因之一。

軍政府表示，官員在12月29日至1月4日期間逮捕約67000位酒駕駕駛，並扣押超過4000輛汽車。不過法新社指出，泰國交警以收賄、放任有錢人聞名，很有背景的駕駛可以免於罰責。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）在危險7日的最後一天向記者承認，儘管祭出多項預防措施，他的政府今年仍打了敗仗。

廣告
  • 一名泰國警察攔下箱型車，並檢查駕駛的駕照。（法新社）

    一名泰國警察攔下箱型車，並檢查駕駛的駕照。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新年 泰國 泰國軍政府
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤蘋果細煮豬腱子肉
高麗菜乾燉排骨湯
煮湯食材下鍋時機？
電鍋也能做滴雞精
轉寄

標題：泰國公路「危險七日」478人駛向黃泉路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月5日‧星期四‧丙申年臘月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.