泰國公路「危險七日」478人駛向黃泉路
2017-01-05 15:43
曼谷市中心的交通警察攔下車輛，進行安檢。（法新社）
〔編譯周柏憲／綜合報導〕12月29日至1月4日的新年假期期間，泰國的車禍致死率與酒駕案件特別高，當地俗稱為「危險七日」。儘管掌權的軍政府大力取締酒駕，但根據泰國官方今日（5）公布的數據，新年假期間公路發生車禍的機率提高了25%，將近480人駛向黃泉路。
法新社報導，泰國擁有全球最致命死亡公路，城市裡數百萬的工人在新年期間回鄉時，死亡人數便隨之上升。泰國軍政府自2014掌權後，便不斷取締酒駕、祭出更嚴厲的懲處，甚至強迫違法者到太平間瞻仰酒駕受害者的屍體。
儘管如此，泰國內政部防減災廳表示，上週車禍致死人數上升至478人，較去年同期的380人還多。內政部副部長蘇提（Suthee Markboon）說，死亡主因為酒駕和超速，車禍達3919件，包含摩托車騎士。有專家指出，摩托車騎士不怎麼戴安全帽，也是致死原因之一。
軍政府表示，官員在12月29日至1月4日期間逮捕約67000位酒駕駕駛，並扣押超過4000輛汽車。不過法新社指出，泰國交警以收賄、放任有錢人聞名，很有背景的駕駛可以免於罰責。
泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）在危險7日的最後一天向記者承認，儘管祭出多項預防措施，他的政府今年仍打了敗仗。
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