印度磚窯廠救出200名童工 年紀最輕僅4歲

印度磚窯廠救出近200名非法童工，最年輕僅4歲。（圖擷自hln.be）

2017-01-05 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕印度童工與兒童失蹤問題嚴重，印度警方當地時間4日突襲南部一家磚窯廠，救出約200名未成年的非法童工，年紀最輕的只有4歲。

印度媒體報導，印度南部泰倫加納邦（Telangana）亞達狄里區（Yadadiri）一家磚窯廠4日被警方突襲，結果發現工廠內竟有多達200名童工，這些獲救孩童大多來自東部奧里薩邦（Odisha）。

當地警察局長Mahesh Bhagwat表示，這些孩子與當地成年人一起工作、生活，初步推斷他們的父母也在磚窯廠，但不確定父母親是否真實，也不排除有人口販賣的可能性。他補充，「我們突襲時發現許多女孩大概只有7到8歲，頭頂著磚塊，有些孩子甚至只有4歲。」

國際勞工組織（ILO）統計，2015年全球有1.68億名童工，印度就佔了其中570萬人。其中一半以上童工從事農業與製造業。ILO成員表示，泰倫加納邦已成為兒童人口販賣與童工的重鎮。

據了解，印度去年有3000名童工獲救，許多人都來自東部地區，他們在磚窯廠等工廠工作，有些人在家庭被奴役。針對童工問題，印度當局則發起「微笑行動」，試圖解決童工和失蹤兒童問題。