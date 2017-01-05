築地新年第一鮪魚王 新台幣2041萬元萬標售

築地市場今日舉辦今年首次鮪魚競標，一條212公斤重的青森縣大間產黑鮪魚以7420萬日圓成交，創下歷史次高價紀錄。（美聯社）

2017-01-05 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都築地市場今日清晨舉辦今年首次鮪魚競標，一條212公斤重的青森縣大間產黑鮪魚以7420萬日圓（約新台幣2041萬元）成交，創下歷史次高紀錄。

根據日本《共同社》報導，連鎖壽司店老闆木村清以7420萬日元（約新台幣2041萬元）標下這尾來自大間、重達212公斤的黑鮪魚，他笑說：「雖然覺得有點貴，不過還是希望大家吃得到好吃的黑鮪魚。」這條黑鮪魚也創下自1999年有紀錄以來的歷史次高價，最高價是2013年創下的1億5540萬日圓（約新台幣4276萬元）。

築地市場原訂計畫在去年11月遷移至豐洲，不過因為豐洲市場仍存有土地汙染問題，東京都知事小池百合子決定延期搬遷，不過築地市場相關人士都對此抱怨連連，有批發商直言：「搬遷時間無法確定，我們因此陷入混亂，希望早日擺脫這種狀態。」