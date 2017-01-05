「轟隆隆」電鑽插下體 前AV女優披露殘忍拍片過程
2017-01-05 15:19
現名為櫻井良美的前AV女優櫻井步日前受訪，詳述拍片生涯中最恐怖的經歷。（擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕有「演技最浮誇的AV女優」之稱的櫻井步，自去年3月引退後轉型當過美髮師、化妝師，甚至還跑去演戲，並改名為「櫻井良美」（桜井よしみ）。她近日在一次專訪中透露拍片生涯最可怕的經歷，就是將電鑽放入下體，一度讓她以為內臟要破碎了，至今仍餘悸猶存。
櫻井良美回憶當時的情景，一名男優將按摩棒套在電鑽鑽頭上，放入她的下體中高速旋轉。「只聽見轟隆隆的聲音在我體內迴盪」，櫻井良美心有餘悸地說，「讓我以為內臟都被攪裂了」。
據悉，櫻井良美近期活動不少，除了參與舞台劇的演出，更接受了專欄作家採訪，暢談與母親間的親子關係。書中披露了她一路走來，從酒店上班瘋狂接客到出道拍AV影片的過程，其中最令人訝異的是媽媽不但知道她在拍A片，甚至還非常支持她，成為她最大的精神支柱。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 女員工請育嬰假遭解僱 科技公司這下慘了
- MLB》年度最狂快速球 田中將大這顆145公里當選
- 經典賽用球來了 球大、縫線粗
- 新台幣勁早盤揚逾2角 暫收32.039元
- 消防員冒險救2命 屋主︰金鍊子不見了
- 老人健保費補助排富 年省12億
- 余文樂剛認愛 新歡遭人上門討父債
- 台科大生肖設計賽 柑橘疊成雞身抱金獎
- 陳亭妃印製兩款「雞翔如意」賀年春聯
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- 人窮志不窮！樂隊成員捆黑膠帶充當皮鞋
- 捷運出現老鼠 北捷：很正常會定期清潔
- 勞工局辦九場徵才 逾千職缺尋人
- 比往年晚2週 台東返鄉專車21日開賣
- 陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民
- 0312密碼狂顯靈-田中實加幻謊寫灣書 撈近200萬
- 胡志強籲解散黨產會 顧立雄：不以為然
- 《張重金花10年完成三部曲》漫畫說六堆客家史「碧血丹青」發表
- 1例1休業者喊漲 學者籲公開成本
- 國藝會董事長 林曼麗出線
- 春節東部幹線車票開賣 熱門時段瞬間搶購一空
- 坍塌殷鑑不遠 基隆復興路空地剛修復又遭佔用
- 巧味禮 好講究
- 0.2秒 絕殺盧比歐的英雄夢
- 竹縣122號縣道雨水下水道施工 用路人請改道
- 美卡爾文森號航艦 將巡弋南海
- 銅鑼山線鐵路單車道 荒涼似廢墟
- 節電顧荷包 專家說家中吃電怪獸是它們！
- 前科狂粉黏TT 女星嚇到申請禁制令
- 竹市樹林頭文化季 七日臘八節送暖
- 工總、商總批蔡政府 王浩宇：想繼續剝屑基層勞工
- 為擺脫「軟爛男」稱呼 不惜以身涉險販毒遭逮
- 陳乃榮這些貼心妙招 讓賴琳恩點頭嫁
- 寢具特賣 農曆年前添新意
- 調查員結業 蔡︰反毒第一要務
- 虐死表甥女逃3年 「逃不過良心譴責」
- 航空城反迫遷聯盟陳情 要求蛋黃、蛋白區不能脫鉤
- 母護女拿鐵椅抵抗 惡男持空氣槍搶劫判8年
- 柯P上任首件信義區招標案 中央過關
- 01/05 各報重點新聞一覽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「轟隆隆」電鑽插下體 前AV女優披露殘忍拍片過程
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分