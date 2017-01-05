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「轟隆隆」電鑽插下體 前AV女優披露殘忍拍片過程

現名為櫻井良美的前AV女優櫻井步日前受訪，詳述拍片生涯中最恐怖的經歷。（擷取自網路）

2017-01-05  15:19

〔即時新聞／綜合報導〕有「演技最浮誇的AV女優」之稱的櫻井步，自去年3月引退後轉型當過美髮師、化妝師，甚至還跑去演戲，並改名為「櫻井良美」（桜井よしみ）。她近日在一次專訪中透露拍片生涯最可怕的經歷，就是將電鑽放入下體，一度讓她以為內臟要破碎了，至今仍餘悸猶存。

櫻井良美回憶當時的情景，一名男優將按摩棒套在電鑽鑽頭上，放入她的下體中高速旋轉。「只聽見轟隆隆的聲音在我體內迴盪」，櫻井良美心有餘悸地說，「讓我以為內臟都被攪裂了」。

據悉，櫻井良美近期活動不少，除了參與舞台劇的演出，更接受了專欄作家採訪，暢談與母親間的親子關係。書中披露了她一路走來，從酒店上班瘋狂接客到出道拍AV影片的過程，其中最令人訝異的是媽媽不但知道她在拍A片，甚至還非常支持她，成為她最大的精神支柱。

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  • 櫻井良美的母親是她最大的支柱。（擷取自網路）

    櫻井良美的母親是她最大的支柱。（擷取自網路）

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相關關鍵字： AV女優 成人片 櫻井步 殘忍 重口味 電鑽
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