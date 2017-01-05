霾鎖北京又逢下雪 當局呼籲「雪很髒」要撐傘

北京市氣象台提醒民眾出門務必要撐傘 ，因為雪花受霧霾影響變得很髒。（圖擷取自千龍網）

2017-01-05 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國部分地區霧霾影響嚴重，其中北京更被霧霾籠罩超過200小時，不過因為低溫影響，北京部分城區已經開始飄雪，不過北京市氣象台提醒民眾，降下的雪花因為受霧霾影響變得很髒，民眾出門務必要撐傘。

北京市氣象台指出，今日北京最高氣溫為2度，從當地時間10點20分開始，北京部分城區已降下小雪或是零星雪花，這也是2017年北京首場降雪，雖然對汙染物有些許沉降作用，但降雪導致道路濕滑，能見度不佳，提醒民眾出門須注意安全及防護。北京市氣象台也特別呼籲民眾出門要帶傘，因為「雪很髒」。