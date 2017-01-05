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5年來堅守核災區看診 「福島仁醫」命喪火海

2017-01-05  14:26

〔即時新聞／綜合報導〕5年多前日本福島爆發核災後，一名81歲的醫師高野英男繼續堅守在災區看診，是民眾眼中的「仁醫」。他最近卻在一場大火中去世，因為他是留在福島僅剩的幾名醫師，讓當地民眾感到相當惋惜。

綜合媒體報導，高野英男在福島廣野町開設高野醫院，位於核災半徑20至30公里範圍內，是距離核電站最近的一家醫院。當時政府要求此區域住民全部撤離，但高野英男堅持不撤離，並且每天堅守崗位接待病人。在過去5年中，高野英男的醫院也成為核電站搶救人員的專用醫院，因此當地民眾稱他作「福島仁醫」。

去年12月30日晚間10時半左右，高野醫院院長高野英男的家起火，消防員在現場發現一具男性遺體，經過警方調查後，確認是高野英男的遺體。隨著高野英男的逝世，因他是醫院唯一的專職醫師，醫院中上百位病患頓時無援，當地政府希望各界醫療人員提供協助。

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  • 5年多前日本福島爆發核災後，一名81歲的醫師高野英男繼續堅守在災區看診，是民眾眼中的「仁醫」。（圖擷取自YouTube）

    5年多前日本福島爆發核災後，一名81歲的醫師高野英男繼續堅守在災區看診，是民眾眼中的「仁醫」。（圖擷取自YouTube）

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