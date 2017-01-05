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美企高官憂酒駕曝光 砸錢買報「封鎖消息」反爆紅

2017-01-05  16:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名男子塔伯特（Joseph Talbot），日前酒駕被捕，因不願消息見報，異想天開，花費新台幣4萬元（1250美元）買下一千份當地報紙，打算「封鎖消息」，不料他的「大手筆」，引起報社老闆關注，反倒吸引更多媒體採訪報導，瞬間爆紅。

綜合媒體報導，43歲的塔伯特，據悉是某間保險公司的副總裁，日前不僅酒駕被捕，還被冠上「拒絕按捺指紋、拍照」的罪名。隨後這件事情被《韋恩郡時報》（Times Of Wayne County）報導。為了不讓自己的犯行與照片曝光，他決定買下各家報攤的報紙，試圖封鎖消息。

沒想到這項舉動，反倒引起報社老闆好奇。老闆兼編輯霍徳拉克（Ron Holdraker）接獲報攤通知，有位不知名男子砸大錢買報紙，經了解才得知，塔伯特因不希望消息登報，出此下策。但他的行徑反而吸引更多媒體關注，包括《赫芬頓郵報》、《每日郵報》、《紐約郵報》、《華盛頓郵報》等知名外媒，都有相關報導。不少網友笑稱，塔伯特自以為花錢買報紙，就能避免消息走漏，沒想到聰明反被聰明誤，仍讓自己成為新聞報導男主角。

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  • 在保險公司擔任副總裁的塔伯特，日前酒駕被捕，砸了台幣4萬元買下近千份當地報紙，打算「封鎖消息」，不料他的「大手筆」，反而吸引更多媒體採訪報導。（圖擷取自《韋恩郡時報》）

    在保險公司擔任副總裁的塔伯特，日前酒駕被捕，砸了台幣4萬元買下近千份當地報紙，打算「封鎖消息」，不料他的「大手筆」，反而吸引更多媒體採訪報導。（圖擷取自《韋恩郡時報》）

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