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川普推特偷看可愛小貓 被抓包急忙退追蹤

川普被發現追蹤充滿可愛貓咪照片的帳號。（圖擷取自鏡報）

2017-01-05  13:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普給人狂人印象，但狂人也有柔軟的心。外媒指出，川普被發現在推特上追蹤一個充滿可愛貓咪照片的帳號，遭發現後，川普馬上就退追蹤。

《鏡報》報導，川普在推特上僅僅追蹤42個帳號，但在最近他新增了第43個：充滿可愛貓咪照片的帳號「Emergency Kittens」。不禁讓人推測，就算是狂人也需要宣洩壓力的管道。然而被網友發現這件小趣事後，不知是不是因為害羞，川普馬上就取消追蹤。報導指出，除了川普喜歡貓之外，另一位強人、俄羅斯總統普廷也是貓咪愛好者。

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  • 推特中的可愛貓咪照。（圖擷取自推特）

    推特中的可愛貓咪照。（圖擷取自推特）

  • 普廷也是貓咪愛好者。（圖擷取自鏡報）

    普廷也是貓咪愛好者。（圖擷取自鏡報）

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