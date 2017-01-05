前皇宮守衞爆料：當年差點射殺英國女王

一名白金漢宮的前守衞近日向媒體自爆，他曾在白金漢宮要開槍射擊一名可疑人士時，發現這個人就是女王本人，嚇出他一身冷汗。（法新社）

2017-01-05 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕高齡90歲的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）日前因重感冒缺席新年禮拜，有外媒報導指出，一名白金漢宮（Buckingham Palace）的前守衞近日向媒體自爆，他曾在白金漢宮要開槍射擊一名可疑人士時，發現這個人就是女王本人，嚇出他一身冷汗。

綜合外媒報導，一名前王室守衞透露，英國女王在深夜睡不著時，就會在白金漢宮內散散步，但他在幾年前的某天凌晨3點執行工作時，看到黑暗中有個可疑人影，他立刻舉槍大喊「是誰！」，沒想到這個人影回頭後，他才發現就是女王本人。

該名前王室守衞回憶當時對女王說「天呀陛下！我差點就對你開槍了」（Bloody hell, Your Majesty, I nearly shot you），他原本以為自己的粗魯言論會被女王責罵，但女王只回答「沒關係，下次我會事先通知，讓你不會開槍射我」

白金漢宮過去曾發生過多起外人闖入事件，去年8月一名留英中國學生暗藏刀具試圖闖入白金漢宮被捕，他還揚言要刺殺英國女王。同年5月，一名男子爬過鐵絲網闖入白金漢宮內達10分鐘，當時女王及安德魯王子都在內。