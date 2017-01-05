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《紐約時報》這篇報導踩到中國地雷 App遭蘋果下架

《紐時》中國區的中、英文版App遭蘋果下架。（歐新社）

2017-01-05  12:53

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》在2012年報導中國前總理溫家寶家族財富的文章，隨即遭到中國的封鎖和限制，如今蘋果公司也順應中國的要求，將《紐時》的應用程式從App Store下架。

根據《紐約時報》報導，蘋果在去年底從中國區的App Store中下架《紐時》的中、英文版。蘋果發言人對此表示，他們被告知《紐時》違反當地法規，因此必須從商店中下架，但對究竟違反哪些法規，以及雙方如何接觸、有無法律文件等一概不透露，僅說「當情況改變時，我們就會將程式重新上架。」

《紐時》發言人提到，中國當局並沒有和北京分社聯繫此事，認為中國政府的舉動，是阻止當地讀者接收《紐時》對中國獨立報導的企圖的一部份，但他強調，「這些報導與我們對其它國家的報導並無不同。」

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