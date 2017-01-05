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紐約古董店飄惡臭 驚爆飼養200隻老鼠亂竄！

戴上醫療級口罩、手套的動物控管中心人員，依序將200多隻老鼠裝箱帶回。（圖擷取自長島電視台）

2017-01-05  12:24

〔即時新聞／綜合報導〕紐約長島市中心1間小型古董店，環境髒亂不堪，連日發出惡臭，已影響到鄰近周遭社區，民眾忍無可忍憤而報警，警方獲報實地勘查，發現店內竟飼養200多隻老鼠，而且還在不停繁殖中。

綜合媒體報導，紐約長島市警局在本月3日接獲民眾爆料，市中心一間小型古董店「A Long Island Picker Inc」，不僅衛生條件髒亂，還長期發出令人不禁皺眉摀鼻的惡臭，「那間店每天早上開門後，都會傳出一股怪味」。警方獲報前往這家店，發現裡頭竟養了大量鼠輩，經清點後竟有逾200隻之多。

警方研判，這些居住在狹小空間裡的老鼠，應是有人飼養，且仍在不停繁殖中。目前已通報當地動物控管中心，交由獸醫評估健康狀況。同時未來也不排除將店主予以起訴。另外，從相關影片中也可看到，戴上醫療級口罩、手套的中心人員，依序將200多隻老鼠裝箱帶回。

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  • 民眾受訪時表示，「那間店每天早上開門後，都會傳出一股怪味」。（圖擷取自長島電視台）

    民眾受訪時表示，「那間店每天早上開門後，都會傳出一股怪味」。（圖擷取自長島電視台）

  • 紐約長島市中心1間小型古董店，環境髒亂不堪，連日發出惡臭，已影響到鄰近周遭社區，民眾忍無可忍憤而報警。（圖擷取自《abc7》）

    紐約長島市中心1間小型古董店，環境髒亂不堪，連日發出惡臭，已影響到鄰近周遭社區，民眾忍無可忍憤而報警。（圖擷取自《abc7》）

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