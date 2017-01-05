曾發生迫降意外 駐日美軍明重啟「魚鷹」訓練

駐日美軍一架MV22「魚鷹」運輸機去年12月13日曾發生迫降事故，駐日美軍昨告知日本政府，將於明日重啟空中加油訓練。（法新社）

2017-01-05 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍一架MV22「魚鷹」運輸機去年12月13日在進行空中加油訓練時，螺旋槳疑被斷裂油管砸到，因此迫降在沖繩近海，機身嚴重損毀。不過有消息指出，駐日美軍昨告知日本政府，將於明日（6日）重啟空中加油訓練。

根據日本《共同社》報導，美軍在迫降事故發生後6天便復飛，引起沖繩當地居民強烈反彈，對「魚鷹」的安全性十分擔憂。而事故發生未滿一個月，日本政府人士指出，駐日美軍已告知日本政府，將於1月6日重啟空中加油訓練，不過空中加油訓練便是當時發生事故的主因，可能引發當地居民更為強烈的抗議。

當時「魚鷹」運輸機在沖繩近海進行空中加油訓練，螺旋槳疑被斷裂油管砸到，機師緊急在名護市沿岸淺灘迫降，機上5人雖全數獲救，不過「迫降」力道過大，機身嚴重損毀，部分日媒質疑「魚鷹」運輸機其實是「墜落」，而非「迫降」。