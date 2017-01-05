台灣擬引進「印度勞工」 強化雙邊關係共抗中國
2017-01-05 11:18
〔即時新聞／綜合報導〕中國加強對台灣國際打壓，台灣積極尋找出路，與中國的潛在對手印度取得了一些共識。台灣駐印代表田中光近日接受印度媒體訪問，指兩國正在協商台灣引進印度籍勞工，強化兩國友好關係。
根據《印度電訊報》（Telegraph India）報導，田中光表示，台灣與印度正在啟動一項新的雙邊協商，內容主要是讓台灣引進印度東北省份的勞工，既可以解決台灣老年看護人力不足的問題，還可以進一步作為拉近雙邊關係的橋樑。
由於中國長期以來在巴基斯坦等問題上與印度對立，印度總理莫迪（Narendra Modi）認為與台灣的利益日趨接近，雙方關係可以說進入了有史以來最為活躍的時期，未來3到4年還可能出現跳躍性進展。
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