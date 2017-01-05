金正恩小心了！ 南韓今年將成立「斬首部隊」
2017-01-05 10:40
〔即時新聞／綜合報導〕隨著北韓核武攻擊的威脅與日俱增，南韓國防部昨日向代理總統黃教安進行工作匯報時表示，國防部將在今年成立「斬首部隊」，目標為北韓領導人金正恩與其他高層。
根據《韓聯社》報導，南韓原先計畫在2019年成立特殊部隊，以執行針對金正恩與北韓高層的「斬首任務」，任務旨在非常時期突襲重要人士、戰爭首腦；摧毀核武設施、導彈基地等重要據點。
此外，為因應北韓加速開發核武的威脅，國防部也將投資設置自主導彈防禦系統、殺傷鏈與大規模報復作戰等計畫，以及在今年10月成立陸軍動員戰鬥力司令部，精銳化預備軍戰鬥力，確保非常時期的兵力。
除了國防部大動作整備之外，南韓外交部今年也將加強對北韓的施壓力道，藉由全方位制裁等方式讓北韓無核化，並以國際社會對北韓的制裁為基礎，阻斷北韓的資金來源。
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