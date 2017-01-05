俄國駭客攻擊 美參議員馬侃：是戰爭行為
2017-01-05 10:12
美國聯邦參議員馬侃表示，俄國駭客攻擊美國政治組織是一種「戰爭行為」。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯駭客疑似對美國政治組織攻擊，企圖影響美國總統大選。美國重量級聯邦參議員馬侃（John McCain）今日表示，這是一種「戰爭行為」。
綜合媒體報導，馬侃今日在國會大廈表示，「如果你試圖摧毀民主的基本原則，那麼你已經摧毀一了1個國家」。他說戰爭行為有程度的區別，「我並不是說這是一個原子彈攻擊。我只是說，當你攻擊一個國家的基本結構，那麼它就是戰爭行為，而這是他們正在做的」。
馬侃之前就曾經批評過俄國，他認為俄羅斯是美國的重大威脅，它不僅破壞民主價值，還藐視國際秩序，並且阻擋美國在全球的影響力。
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