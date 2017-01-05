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觀眾稱看到她的「鮑魚」 女主持人跨年晚會走光

岡札蕾茲被觀眾爆料在主持跨年晚會露出下體。（圖取自太陽報）

2017-01-05  08:27

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙性感主持人岡札蕾茲被觀眾爆料在跨年晚會時清楚看到她的「鮑魚」，而且並不是只有一個人看到，對此岡札蕾茲回應，主持時並沒有注意到這狀況，但她有穿內褲加絲襪，不太可能會露底。

《太陽報》報導，很多觀眾指出從台下看到岡札蕾茲露出下體，她當天穿著開高衩的大紅色洋裝，有觀眾發現岡札蕾茲露出下體，甚至有人質疑她是故意的。

岡札蕾茲說，主持當下風其實蠻大的，她有盡量抓著裙子，不過可能也有她沒注意的時候，在過程中她要和搭擋接話，有可能不注意「露餡」，她也透露工作人員有透過耳機告訴她看到東西。

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  • 岡札蕾茲被質疑故意走光。（圖取自太陽報）

    岡札蕾茲被質疑故意走光。（圖取自太陽報）

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