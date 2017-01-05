觀眾稱看到她的「鮑魚」 女主持人跨年晚會走光
2017-01-05 08:27
岡札蕾茲被觀眾爆料在主持跨年晚會露出下體。（圖取自太陽報）
〔即時新聞／綜合報導〕西班牙性感主持人岡札蕾茲被觀眾爆料在跨年晚會時清楚看到她的「鮑魚」，而且並不是只有一個人看到，對此岡札蕾茲回應，主持時並沒有注意到這狀況，但她有穿內褲加絲襪，不太可能會露底。
《太陽報》報導，很多觀眾指出從台下看到岡札蕾茲露出下體，她當天穿著開高衩的大紅色洋裝，有觀眾發現岡札蕾茲露出下體，甚至有人質疑她是故意的。
岡札蕾茲說，主持當下風其實蠻大的，她有盡量抓著裙子，不過可能也有她沒注意的時候，在過程中她要和搭擋接話，有可能不注意「露餡」，她也透露工作人員有透過耳機告訴她看到東西。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- Master痛宰中國棋王 棋盤驚見這一幕...
- Master痛宰中日韓60棋手 又是台灣博士傑作
- 元太推42吋電子紙顯示器
- 證券行情表、證券表格
- 國產雜糧 安定老農帶頭栽種
- BV春夏 休閒愜意慶50週年
- 休學顧半癱嬤 女逆境向上進清大
- 一例一休 政院滅火查不當漲價
- 鄰北港燈區 六腳蘇厝堤防好髒
- AV女優出道前酒店接客2萬人斬 出書曝血淚心路
- 遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒
- 打經典賽未鬆口 建仔：再跟郭總討論
- 經典賽用球來了 球大、縫線粗
- 當居服員伴病患 26歲宅男變暖男
- 蘇嘉全 盼民進黨減少臨會議案
- 英超》阿里2記頭錘破門 熱刺終結切爾西13連勝 （影音）
- 麗星郵輪今年重返高雄 擬34艘次
- 消防員冒險救2命 屋主︰金鍊子不見了
- 才說有好感 李玉璽半夜po單身宣言切割吳心緹
- 商總賴正鎰：理監事反映成本多8％
- 「大王」綽號怎麼來? U21奪冠建功猿封「最強王」
- 陳維齡坐鮮肉轎 爆乳挑逗宋逸民
- 找回愛打球的感覺 妮妮夢想不滅
- 向川普低頭 福特墨國新廠不建了
- 好羨慕！國營事業年終獎金 上看XX萬...
- 八年未動 金昌石礦須提環差
- 1例1休業者喊漲 學者籲公開成本
- 1例1休沒彈性 賺了休假賠了物價
- 客訴資料外洩 台哥大罰10萬
- 台南》騎T-Bike逛市區、古蹟 農曆年前增10站
- 任賢齊撞樹灰頭土臉 哎喲不能行房
- 公共腳踏車 開放廣告出租
- 阿妹不簡單 用這招狂挖別人痛處
- 台股開盤下跌4.4點 報9282.56點
- 臨停撿錢害騎士撞癱 貨車駕駛判刑還判賠
- 巧味禮 好講究
- 〈實現我的旅遊夢〉那些極光教我的事─加拿大黃刀鎮
- 僅四櫃位 水里北埔郵局人龍不斷
- 集結5大高山茶 仁愛農會推茶界LV
- 市府新約提高抽成 北農工會揚言怠工
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：觀眾稱看到她的「鮑魚」 女主持人跨年晚會走光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分