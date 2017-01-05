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巴西人偷渡美國邊界 去年被捕人數大增142％

有外媒報導指出，美國邊境巡警的統計數據顯示，2016年嘗試入境美國的巴西偷渡客共有3252人，比2015年增長了142％。（美聯社資料照）

2017-01-05  08:27

〔即時新聞／綜合報導〕近年來許多中南美洲民眾偷渡進入美國，非法移民問題日益嚴重，有外媒報導指出，美國邊境巡警的統計數據顯示，2016年嘗試入境美國的巴西偷渡客共有3252人，比2015年增長了142％。

據《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）報導，2016年共有3252名巴西人嘗試偷渡進入美國卻失敗被捕，平均下來每一天就有9人，人數是近5年來的新高。比起2015年的1344名被捕巴西偷渡客，2016年數據大增了142％。

報導也提到，巴西偷渡客的路徑主要是經由墨西哥與美國邊界，占總數的96％ 其餘路線則是從加勒比海島嶼搭船出發，試圖從美國佛羅里達州沿海上岸入境。

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