夫婦家中床上驚見半裸男 下一步更驚悚...

最近澳洲一對夫婦，在回家時竟發現一名半裸的男子，躺在自己的床上。（圖擷取自DailyMail）

2017-01-05 09:18

〔即時新聞／綜合報導〕最近澳洲一對夫婦，在回家時竟發現一名半裸的男子，躺在自己的床上，2人立即拿出手機將男子影像錄下，但竟想不到，該名男子竟拿出刀架在太太脖子上，好險後來該男子逃走，但卻也給夫婦留下可怕的回憶。

綜合媒體報導，澳洲墨爾本的克里斯琴森夫婦（Mel and Tony Christensen），於當地時間上週四早上11時，回家時發現自家床上，竟躺著一名外表20歲中東外表的男子，他不僅在床上睡覺，還大方使用他們的盥洗設備。克里斯琴森先生在拍攝該男子的同時，還詢問他還有多少人在屋內，該男子說，「還有很多人在樓下」。

克里斯琴森先生聽到還有人在樓下，便獨自下樓調查，就在此時，男子就突然從床上起來，將刀架在克里斯琴森太太的頸上。克里斯琴森先生聽到太太的尖叫聲後，立即返回樓上，但該男子已逃去，所幸克里斯琴森太太並無受傷，也沒有財物損失。此案當地警方還在調查中。

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