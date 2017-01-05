1小時騎22.5公里 105歲霸氣單車手：等待對手

105歲法國單車手馬錢德（Robert Marchand）。（路透社）

2017-01-05 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕人瑞快速騎單車的世界紀錄，週三再度被打破，105歲法國單車手馬錢德（Robert Marchand）以1小時騎22.547公里改寫單車史紀錄。

穿著緊身戰衣、數百名支持者打氣下，馬錢德在聖康坦昂伊夫林國家單車館，改寫105歲或以上組別的世界紀錄，而這組是為高齡的馬錢德而設立。他賽後表示，不會疲倦，腳也沒痛，倒是手臂會疼痛。

老當益壯的馬錢德不願多談「是否將110歲挑戰世界紀錄」列為下一目標，但霸氣地回答媒體「正等待對手」。

105歲法國單車手馬錢德（Robert Marchand）。（美聯社）

105歲法國單車手馬錢德（Robert Marchand）創紀錄，獲數百支持者歡呼。（路透社）