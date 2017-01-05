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為何帶兒女隨地便溺 強國媽這句話太狂！

中國重慶地鐵站近日連續傳出父母帶子女隨地便溺事件。（圖取自網路）

2017-01-05  06:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶地鐵站近日連續傳出父母帶子女隨地便溺事件，車站清潔工人表示，該情況在當地相當普遍，有母親竟表示：「我家孩子不習慣上廁所，在廁所上不出來」。

《東網》報導，車站清潔工人對隨處便溺情況相當無奈，工人說這些父母帶小孩在各種地方便溺，包括樓梯角落、垃圾桶旁、廁所外，甚至洗手台，若勸阻可能還會被對方罵。

報導指出，本週一便有重慶一名楊姓女子在月台等地鐵時，目擊一對父母抱著女兒在廁所附近的垃圾桶小便，當事母親態度強硬，宣稱：「那麼長的隊伍懶得排，你小的時候沒在外面屙過嗎」。

報導指出，上月27日，另一李姓女子從地鐵站走出後，看見有父母在距離廁所不到1公尺的空地哄女兒小便，李女上前質問，對方竟說：「我家孩子不習慣上廁所，在廁所上不出來」。

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